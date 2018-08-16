Майя Санду не знала, где взять деньги на зарплаты учителей, когда была министром просвещения, а теперь обещает повышение на 50%

В публикации на своей странице в Фэйсбуке Майя Санду обещает учителям Молдовы, что если Партия «Действие и солидарность» (ПДС) придет к власти, то зарплаты вырастут минимум на 50%. Майя Санду сделала это политическое заявление при том, что когда она занимала должность министра просвещения, ей не удалось увеличить заработную плату педагогам на 50%.

"Повышение зарплаты учителей больше нельзя откладывать! Когда мы придем к власти, ПДС возьмет на себя ответственность повысить не менее чем на 50% зарплаты всех сотрудников сферы образования," - заявила Майя Санду, которая была министром просвещения в то время, когда Влад Филат руководил молдавским правительством.

Тем временем, пользователи интернета задают вопрос, почему она не повысила зарплаты учителей, когда имела такую возможность.

"Нельзя было это сделать, когда Майя Санду и бывшая ее партия ЛДПМ были у власти? - написал в комментарии к публикации в Фэйсбуке Василий Калмацуй.

В то же время, Майя Санду предупреждает, что «если не будут существенно и немедленно повышены зарплаты в сфере образования, через несколько лет школы закроются. Но именно в то время, когда она руководила министерством просвещения, в селах Молдовы были закрыты десятки школ. Это стало частью внедряемой ею реформы, которую теперь она представляет, как очень успешную.

Напомним, что в 2013 году, будучи членом правительства, Майя Санду заявила Pro TV Chișinău, что зарплаты учителям нужно повысить, однако пока неизвестно, где взять деньги. Через год, в 2014 году, ПРКМ потребовала отставки министра просвещения Майи Санду, а одной из причин своего требования назвала зарплаты учителей, которые, по мнению коммунистов, должны были составлять не менее 500 евро. В ответ Майя Саунд задала риторический вопрос, почему этого не сделали власти под руководством Воронина 8 лет назад.

Теперь Майя Санду, кажется, ведет себя так же, как коммунист Воронин, требуя от нынешнего правительства зарплаты в размере более 500 евро педагогам.