Задержан предполагаемый виновник массовой передозировки в Коннектикуте

Полиция американского штата Коннектикут задержала предполагаемого продавца синтетического наркотика, из-за которого произошло массовое отравление людей на лужайке близ Йельского университета.

В ночь на среду десятки человек были найдены в бессознательном состоянии в парке Нью-Хейвена и других местах города. Только из парка возле университета прибывшие по вызову медики отправили для срочной госпитализации 18 человек с признаками передозировки.

Предположительно, пострадавшие приняли наркотик K2, и действие вещества оказалось гораздо сильнее, чем они ожидали, сообщает ВВС. За этим инцидентом последовало еще несколько аналогичных случаев передозировки в Нью-Хейвене.

По данным местного телеканала NBC News Connecticut, за сутки в Нью-Хейвене наркотиками отравились по меньшей мере 76 человек. Многие из пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Большинству пострадавших не помог медицинский препарат, который обычно применяется врачами при передозировке опиоидов у пациента. По предположению врачей больницы Йель Нью-Хейвен, в наркотик мог быть добавлен фентанил - крайне опасный опиоид.

Серия отравлений совпала по времени с публикацией Центра по контролю и профилактике заболеваний США нового доклада, в котором сообщается, что в США в 2017 году 72 тысячи человек умерли от передозировки наркотиков. Это больше, чем количество американцев, погибших от СПИДа, в автомобильных авариях и уличных перестрелках.

В США смертность от употребления синтетических опиатов вдвое превышает смертность от огнестрельного оружия и дорожно-транспортных происшествий. За период с 2012 по 2016 годы она возросла среди мужчин в 10 раз и среди женщин - в пять раз .