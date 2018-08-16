В Мексике преступники отпустили похищенного депутата

Преступники, похитившие федерального депутата Асусену Родригес Самору в Мексике, освободили женщину, и сейчас она находится со своей семьей.

Как сообщает портал Excelsior со ссылкой на прокуратуру штата Идальго, недавно избранная в парламент от штата Веракрус Родригес получила легкое повреждение правой руки в результате опрокидывания машины, на которой она ехала в момент похищения.

Преступление было совершено на трассе Мехико — Туспан в районе города Техокоталь. Депутат ехала на автомобиле с несколькими людьми, когда была остановлена выстрелами из другой машины. Вышедшие из машины вооруженные люди увезли Родригес с собой, передает РИА Новости.