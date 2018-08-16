В Черногории пройдет шестое первенство по лени

Шестые открытые соревнования по лени состоятся в Черногории в эту субботу, 18 августа, сообщили организаторы первенства на своей странице в Facebook.

Село Брезна на северо-западе республики впервые приняло соревнования, ставшие ежегодными, в 2012 году. Стереотипное представление о нелюбви черногорцев к труду было отражено в девизе первого подобного состязания – "Будет хлеб и без мотыги".

Правила просты – участники одновременно ложатся в тени на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше. Им разрешается есть, пить и разговаривать. В 2017 году сначала был превзойден рекорд Марко Джуровича из Подгорицы в 37 часов, который продержался три года, затем сразу двое участников и одна участница установили новый рекорд в 47 часов ленивого лежания.

В 2015 году победу впервые одержал иностранец – гражданин Боснии и Герцеговины, что вызвало резонанс в черногорских СМИ, отмечает РИА Новости "Шестые соревнования по лени начнутся в этно-селе Montenegro в Брезне 18 августа в 9.00 (10.00 мск). Приз за первое место – 800 евро (половина деньгами, половина подарками). На следующий день, 19 августа, состоится первенство по "ожиданию в очереди у стойки", — говорится в сообщении организаторов.

Отмечается, что все участники получат бесплатную еду и напитки, а живущим на расстоянии свыше 100 километров от села обеспечат транспорт и размещение.