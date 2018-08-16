Принял удар: австралиец прикрыл собой сына, падая с балкона

Житель Сиднея получил тяжелые травмы, пытаясь спасти падающего с балкона восьмилетнего сына.

Инцидент произошел четвертого августа. Пострадавший, 42-летний Брэд Льюис, был в гостях у друга. Его сын выбежал на балкон первого этажа, чтобы посмотреть, куда полетели пластмассовые шарики из игрушечного пистолета, и случайно потерял равновесие.

Отец бросился на балкон, чтобы спасти ребенка, но сам не удержался и упал вместе с ним. В полете он сумел прижать сына к себе и перевернуться так, чтобы принять удар на себя. Льюис упал головой на бетон с высоты около четырех метров.

В результате падения ребенок получил перелом костей черепа с сотрясением и ушибом мозга. Его отец пострадал куда серьезнее: помимо открытой черепно-мозговой травмы и ушиба мозга, врачи диагностировали у него перелом одного из шейных позвонков. По оценкам специалистов, его восстановление займет от шести месяцев до года, передает РИА Новости.