Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в полицию обратился 19-летний гражданин соседнего государства, который сообщил, что двое охранников одного из ночных клубов потребовали от него и его друга по 500 гривен за проход по пляжной зоне. Парни отказались. Тогда охранники напали на них, брызнули газовым баллончиком и ограбили. По горячим следам нападавших нашли и задержали вместе с похищенными вещами.