С начала года в Кишиневе зафиксировали 143 случая энтеровирусных заболеваний

143 случая энтеровирусных заболеваний зарегистрировали в столице за первые шесть месяцев текущего года. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2017-ого. Большинство заболевших - дети до семи лет. В шести случаях диагностировали серозный менингит.

В связи с этим в управлении образования Кишинева потребовали уделять больше внимания состоянию здоровья детей, которых приводят в детские сады, а также ограничить участие несовершеннолетних в крупных мероприятиях.



При подозрении на энтеровирус ребенка следует немедленно изолировать и сообщить об этом в Агентство общественного здоровья.



Энтеровирусная инфекция - это инфекционное заболевание. Пути передачи ‑ водный, контактно‑бытовой, пищевой и воздушно‑капельный. Основные симптомы - лихорадка, сильные головные боли и рвота. Инкубационный период составляет от трех до семи дней.



Энтеровирусы попадают в организм человек через желудочно-кишечный тракт, размножаются там, а затем проникают в центральную нервную систему.







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