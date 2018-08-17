Танирберген Бердонгаров прокомментировал высылку из ЕС председателя Open Dialog Foundation Людмилы Козловской

В черный список Шенгенской информационной системы попадают только недруги Европейского союза. Об этом заявил экс-депутат парламента Казахстана Танирберген Бердонгаров, комментируя высылку из ЕС председателя Open Dialog Foundation Людмилы Козловской.

Кроме того, он подтверждает подлинность интимных видеозаписей с участием Козловской и казахского олигарха Мухтара Аблязова.

В своем видео блоге Бердонгаров сообщил, что брат высланной из СНГ Людмилы Козловской имеет российское гражданство, является владельцем предприятия в Севастополе и одним из доноров НПО Open Dialog Foundation. Экс-депутат Казастана говорит, что Козловская эту информацию отвергает.

Согласно недавнему докладу, представленному в Европейском парламенте, предприятие "Маяк", которым владеет брат Козловской, поставляет спецоборудование российскому военному флоту и контролируется ФСБ.

Польская НПО Open Dialog Foundation лоббировала в Европе интересы партий Майи Санду и Андрея Нэстасе, а также рейдера № 1 в СНГ Вячеслава Платона. Осенью прошлого года издание Financial Times писало, что организация финансировала поездки лидеров ПДС и ППДП в европейские структуры, в том числе в Европейский парламент и Совет Европы.

Ранее, в отчете, переданном в Европейский парламент, фонд обвинили в причастности к гибридной войне, которую Россия ведет против Запада. В документе говорилось, что российские спецслужбы завербовали Козловскую для проведения диверсий против Европы.