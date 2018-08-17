В Украине количество вспышек чумы свиней близится к сотне

С начала года в Украине зафиксировано 97 вспышек африканской чумы свиней (АЧС). Об этом свидетельствует статистика сайта СТОП АЧС.

Отмечается, что в 55 случаях заболевание было зарегистрировано у домашних животных, в 34 - у диких. Еще в восьми случаях АЧС была зафиксирована на территории инфицированных объектов, пишет Корреспондент.

Наибольшее количество АЧС - 55 случаев - было зафиксировано в Одесской области. Далее идет Полтавская область - 41 случай, Черниговская и Николаевская области - по 31 случаю.

Напомним, в июле новые вспышки АЧС были зафиксированы в пяти областях Украины.