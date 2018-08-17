В Брюсселе стартовал фестиваль Ковер из цветов

В Брюсселе площадь Гран-Плас снова превратили в цветочный ковер в рамках известного фестиваля.

Ковер из цветов стартовал 16 августа и продлиться до воскресенья, 19 августа. Проведение мероприятия в текущем году усложняет только сильная жара, пишет Корреспондент.

Ковер из цветов посвятили мексиканской культуре - на нем изобразили сцены и символы из Гуанахуато – региона в Мексике, богатого культурой и традициями, которые связаны с цветами.

Размер необычного ковра 75 на 24 метра. Фестиваль проходит каждые два года, начиная с 1971.