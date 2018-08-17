Жертвами наводнения в Индии стали почти 100 человек

В результате сильного наводнения в штате Керала на юго-западе Индии погибли не менее 97 человек, передает Indian Express.

Из-за стихийного бедствия нарушена работа общественного транспорта, закрыты образовательные учреждения, пишет Корреспондент

Главный министр штата Пинарайя Виджаян призвал правительство страны оказать дополнительную помощь в ликвидации последствий наводнения и выделить больше военных и вертолетов.

Напомним, 8 августа индийский штат Керала накрыли мощные муссонные ливни, которые спровоцировали наводнения, сели и оползни. Регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет.

В некоторых регионах Индии в связи с проливными дождями был введен режим чрезвычайной ситуации.