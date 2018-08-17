Восемь самолетов экстренно сели в Южной Америке из-за угрозы взрыва

Восемь самолетов совершили экстренную посадку в Аргентине, Перу и Чили из-за сообщений о находящихся на борту бомбах, сообщает чилийская радиостанция Bio Bio.

Лайнеры были проверены, информация о взрывных устройствах не подтвердилась, пишет Корреспондент

В Генеральный директорат гражданской авиации поступили сообщения о том, что бомбы находятся в 11-ти самолетах. В двух случаях сразу удалось установить, что информация ложная, потому что были названы несуществующие номера рейсов. Еще один лайнер был отправлен на проверку.

Часть самолетов принадлежат южноамериканской авиакомпании LATAM, другие – чилийской Sky Airlines. Известно, что два лайнера выполняли внутренние рейсы на территории Чили. Один направлялся из Сантьяго (Чили) в Лиму (Перу). Еще один самолет вылетел из Сантьяго в Буэнос-Айрес, другой – из аргентинской провинции Мендоса в Сантьяго.

Полиция начала расследование инцидентов.