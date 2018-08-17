В Италии начато расследование в отношении обслуживавшей мост в Генуе фирмы

Правительство Италии начало расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, обслуживающей рухнувший 14 августа мост Моранди в Генуе, сообщает Reuters.

Министерство инфраструктуры и транспорта Италии дало компании 15 дней, чтобы предоставить доказательства добросовестного исполнения своих обязательств, пишет Корреспондент.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет автомобильного моста. Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 авто и три грузовика.

По последним данным, в результате трагедии погибли 38 человек, в том числе три ребенка. В связи с инцидентом власти Италии на год ввели режим ЧС.