Джен Сейдел решила подшутить над посетителями бара, в котором работает. Женщина также занимается боди-артом, поэтому она нарисовала себе одежду на голом теле и сняла реакцию посетителей на видео. Ролик женщина опубликовала на YouTube.
Псевдо-одежду Сейдел создавала вместе с дочерью, нарисовав шорты и топ. Посетители не сразу заметили обман, пишет Корреспондент.
Некоторые поняли раньше и начали расспрашивать официантку. Позже они начали фотографироваться с Джен.
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