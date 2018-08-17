В Москве нашли заброшенный отдел полиции с "кубометрами оставленных документов"

Москвичка рассказала в инстаграме, что в середине августа побывала в заброшенном отделе полиции в Москве. Она выложила несколько фотографий из покинутого здания.

В помещении, где находилось отделение полиции и миграционная служба, она обнаружила сотни документов, сваленных в кучу в разных комнатах. В частности, среди них оказались заполненные внутренние и заграничные паспорта с вклеенными фотографиями, уголовные и административные дела, учетно-профилактические карточки, личные дела полицейских, передает meduza.io.

«Как вишенка на торте, давно просроченные армейские сухпайки и куча различных незаполненных бланков со времен милиции 1980-х», — рассказала Лана Сатор.

Заброшенное здание полиции находится на Большой Черемушкинской улице, уточняет телеканал РЕН-ТВ. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что выставили вокруг отделения оцепление и начали проверку.