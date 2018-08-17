Австралийский школьник взломал сервера Apple и скачал 90 ГБ данных

16-летний школьник из Мельбурна предстал перед судом за взлом серверов компании Apple, сообщило 16 августа австралийское издание The Age. Согласно обвинению, юноша в течение года неоднократно подключался к серверам, скачал оттуда 90 гигабайт информации и имел доступ к аккаунтам пользователей Apple.

Представители компании рассказали, что во время взлома заметили неавторизованный доступ во внутренние системы, после чего обратились в ФБР, которое в своё очередь передало дело австралийской полиции. Издание The Verge отметило, что неясно, как именно хакер взломал сервера Apple: с помощью старых инструментов и дыр в безопасности, или он нашёл что-то новое.

Во время обыска у подростка изъяли два ноутбука, смартфон и жёсткий диск. На одном из устройств полиция обнаружила папку «hacky hack hack» — там он сохранил все скачанные с серверов Apple данные. Также парень хвастался своими успехами в WhatsApp.