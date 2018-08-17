Бывший сотрудник обвинил Tesla в том, что она покрывает наркотрафик

Уволенный сотрудник службы безопасности компании Tesla Inc обратился с жалобой в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, обвинив автопроизводителя в замалчивании преступной деятельности на одном из своих предприятий в штате Невада, пишет газета New York Post.

В заявлении юридической фирмы Meissner Associates, представляющей интересы Карла Хансена, говорится, что Tesla отказалась проинформировать правоохранителей о вовлеченности некоторых сотрудников на фабрике Gigafactory в торговлю наркотиками. Согласно жалобе, речь идет о "значительных объемах кокаина", которые переправлялись в интересах мексиканского картеля, передает РИА Новости.

Также в жалобе утверждается, что глава компании Илон Маск лично поручал "прослушивание и взлом телефонов и компьютеров сотрудников Tesla".

В компании уже прокомментировали жалобу, назвав некоторые обвинения заведомо фальшивыми. "Другие (обвинения) ничем не подкреплены, так что мы предполагаем провести дополнительное расследование, чтобы проверить информацию, которую он получил из вторых рук из единственного анонимного источника", — заявил представитель Tesla.

Отмечается, что информаторы SEC могут рассчитывать на 10-30% от суммы финансового взыскания, наложенного регулятором.