Под Хабаровском нашли убитой девочку, которая ушла кататься на роликах

Девочка из села в Хабаровском крае, которая в четверг ушла кататься на роликах и не вернулась домой, обнаружена убитой, сообщает РИА "Новости".

"Вечером 16 августа малолетняя жительница села Князе-Волконское-1 решила покататься на роликах. Ребенок вышел из дома и пропал. Через некоторое время обнаружено тело девочки со следами насильственной смерти", - говорится в сообщении регионального управления по Хабаровскому краю.

Для раскрытия преступления создана усиленная следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей, криминалистов и полицейских. Обстоятельства преступления устанавливаются.

По факту обнаружения тела ребенка возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), передает newsru.com.



