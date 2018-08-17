Илон Маск пожаловался, что работает 120 часов в неделю

Основатель высокотехнологичной компании Tesla Илон Маск пожаловался на переутомление.

В интервью газете New York Times Маск заявил, что в последнее время работал по 120 часов в неделю, и не брал отпуска больше чем на семь дней, начиная с 2001 года, когда он был вынужден был взять долгий отпуск, только потому что заболел малярией.

"Бывало, что я не покидал фабрику три-четыре дня подряд, в это время я не выходил наружу", — сказал Маск изданию, которое отмечает, что во время беседы предприниматель то смеялся, то начинал плакать.

По словам Маска, когда 28 июня ему исполнилось 47 лет, он провел на работе все 24 часа. "Всю ночь, не было ни друзей, ничего", — сказал он, с трудом выговаривая слова, передает РИА Новости

Маск дал интервью New York Times на фоне инцидентов, которые в последнее время преследуют деятельность его детища.

На этой неделе комиссия США по ценным бумагам и рынкам прислала Tesla повестку с требованием прояснить планы Маска сделать компанию частной. Также стало известно, что бывший сотрудник Tesla обратился в комиссию с жалобой, в которой рассказал, что на одном из предприятий компании процветает наркоторговля.