В Тирасполе прошло заседание экспертов в фармацевтической области

Новое заседание экспертов в фармацевтической сфере состоялось вчера в представительстве Миссии ОБСЕ в РМ в Тирасполе.

Эксперты продолжили дискуссии по сравнительному анализу порядка 1000 наименований лекарств из номенклатурного списка лекарственных средств, используемых на обоих берегах Днестра, сообщает Молдпрес.

Участники были едины во мнении о необходимости продолжения усилий по завершению разработки механизма сертификации и авторизации медикаментов, ввозимых в Приднестровский регион в соответствии с международными стандартами.

Была достигнута договоренность, что в первые дни сентября эксперты продолжат обсуждение этой темы в Кишиневе.