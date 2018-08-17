В Украине женщина пыталась сдать в аренду собственную дочь

В Луганской области полиция задержала жительницу Лисичанска, которая решила сдать в аренду для попрошайничества собственную 14-летнюю дочь. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 38-летняя женщина и раньше не заботилась о дочери должным образом, ее неоднократно привлекали к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, пишет Корреспондент.

Передать для трудовой эксплуатации ребенка женщина собиралась за две тысячи гривен.

"Указанные средства, а также другие вещественные доказательства следователи изъяли во время задержания фигурантки дела. Кроме того, женщина призналась в содеянном, дав признательные показания", - отметили полицейские.

По этому делу открыто уголовное производство по факту торговли людьми или иной незаконной сделки в отношении человека. Злоумышленнице грозит 12 лет тюрьмы.