Около пяти тысяч договоров сдачи в аренду/аренды недвижимости зарегистрированы в Государственной налоговой службе с января по июль 2018 года.
В то же время национальный налоговый орган выявил более 2400 домовладельцев-арендодателей. В то же время налоговые проверки проводились у 234 физических лиц, которые сдают недвижимость. К базовым бюджетным платежам добавилось более 380 тысяч леев, пеня в размере около 55 тысяч леев и штрафы в размере 26 тысяч леев, передает Молдпрес.
С начала этого года ГНС ведет кампанию по информированию граждан о положениях законодательства о сдаче в аренду/ найме/ аренде недвижимости.
По закону, физические лица, которые сдают в аренду недвижимость, должны заплатить 7-процентный налог на свой доход. Те, кто этого не делает, рискуют штрафами и взысканиями в соответствии с положениями Налогового кодекса.
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ТЕЛЕЦ
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РЫБЫ
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День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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