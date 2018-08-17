Налоговая отчиталась о работе с людьми, которые сдают недвижимость в аренду

Около пяти тысяч договоров сдачи в аренду/аренды недвижимости зарегистрированы в Государственной налоговой службе с января по июль 2018 года.

В то же время национальный налоговый орган выявил более 2400 домовладельцев-арендодателей. В то же время налоговые проверки проводились у 234 физических лиц, которые сдают недвижимость. К базовым бюджетным платежам добавилось более 380 тысяч леев, пеня в размере около 55 тысяч леев и штрафы в размере 26 тысяч леев, передает Молдпрес.

С начала этого года ГНС ведет кампанию по информированию граждан о положениях законодательства о сдаче в аренду/ найме/ аренде недвижимости.

По закону, физические лица, которые сдают в аренду недвижимость, должны заплатить 7-процентный налог на свой доход. Те, кто этого не делает, рискуют штрафами и взысканиями в соответствии с положениями Налогового кодекса.