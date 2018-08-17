Жители Молдовы все чаще покупают новые машины

Почти на треть увеличилась продажа новых машин в Молдове за семь месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом 2017, и примерно на две трети - по сравнению с 2016 годом.

По данным статистики, с января по июль в республике продали 3540 новых автомобилей. В прошлом году купили 2756 машин, а в 2016 - 2125.

Самой популярной по-прежнему остается Дачия. Почти 700 человек обзавелись автомобилями этой марки. На втором месте Шкода - 420 машин. Сузуки на третьей строчке - 192 автомобиля.

Подержанные машины по-прежнему пользуются спросом. За семь месяцев текущего года было зарегистрировано больше семи с половиной тысяч автомобилей, произведенных восемь-десять лет назад, почти четыре тысячи - от пяти до семи лет, и больше двух тысяч - от двух до четырех лет.