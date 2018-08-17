В Молдове растет угроза распространения кори: один больной ребенок может заразить 18 детей

Корь является очень заразной болезнью, и один больной ребенок может заразить еще 18, а частота серьезных осложнений составляет 30%. Инкубационный период длится от 7 до 18 дней. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает родителей избегать детские коллективы и обратиться к врачу, если дети были в контакте с больным человеком.

При кори появляется высокая температура, сыпь, кашель, ринит или конъюнктивит. Последствия могут быть очень серьезными и могут привести к осложнениям на всю жизнь или даже к смерти. Единственный способ защиты от кори является вакцинация. Не существует специфического лечения против кори. Лечение только симптоматическое, передает IPN.



Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты рекомендует родителям проверить у семейного врача или медсестры, если ребенок был привит в соответствии с календарем вакцинации и, если нет, сделать это срочно. Семьи просят быть бдительными и в случае поездок в соседние страны, в частности в странах, где эпидемическая ситуация по кори продолжает оставаться неблагоприятной и сообщать администрации школы или детского сада о статусе иммунизации ребенка.



В Республике Молдова с начала года и до 16 августа текущего года было зарегистрировано 64 подтвержденных случаев кори, еще 45 обследуются в лаборатории. Корь была завезена из Украины и Румынии.



В Румынии на протяжении 2017-2018 годов (до 9 августа) были зарегистрированы в общей сложности 14,9 тыс. больных корью, 59 из которых умерли. В Украине на протяжении текущего года были зарегистрированы 28,8 тыс. больных корью, 13 из которых умерли. Наиболее неблагоприятиными областями являются: Львов, Транскарпатия, Ивано-Франковск, Одесса, Винница, Киев.