Названы самые красивые руки в Голливуде

Американское модное издание Vogue заявило, что руки певицы Мадонны по-прежнему остаются самыми красивыми в Голливуде.

По информации Vogue, Мадонна всегда вела активный образ жизни и много тренировалась с личным инструктором Робертом Парром. Однако беременность изменила подход женщины к спорту, пишет lenta.ru.

"Больше никакого железа, никаких ступенек и никакой беговой дорожки. Я свободна. Я свободна от зала", — объявила она в 1998 году. Мадонна заменила все упражнения на занятия йогой, которые посещала шесть дней в неделю.

Через четыре года Мадонна возобновила тренировки со звездным тренером Трейси Андерсон, которую ей порекомендовала актриса Гвинет Пэлтроу. В результате, несмотря на свой 60-летний возраст, Мадонна имеет стройное, подтянутое тело и мускулистые руки.

Мадонна (урожденная Луиза Чикконе) — американская певица, танцовщица, продюсер, детский писатель. По версии журнала Forbes, она одна из самых влиятельных женщин-музыкантов в мире.