Одесса занимает второе место в Украине по загрязнению атмосферы

На Украине обнародовали данные о состоянии загрязнения атмосферы среди 39 городов. Лидирует по индексу загрязнения Мариуполь, а замыкает этот рейтинг город в Полтавской области Горишние Плавни.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, на втором месте по загрязнению – Одесса, на третьем – Луцк. Дальше в порядке убывания Каменское, Днепр, Киев, Николаев, Славянск, Кривой Рог, Краматорск, Рубежное, Лисичанск и Запорожье. Среди наиболее чистых городов значится Измаил – он на 38 места.

В обсерватории объяснили, что высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха этих городов обусловлен в основном повышенным содержанием специфических вредных веществ — формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака, из основных примесей — взвешенных веществ, диоксида азота, оксида углерода. Загрязненность оценивали по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах. В атмосфере определяли содержание 22 загрязняющих веществ, включая 8 тяжелых металлов, передает dumskaya.net.

При этом в прошлом году загрязненность среды на территории Украины практически не уменьшилась и осталась достаточно высокой.