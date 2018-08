Кауфман играл в паре с американским актером и комиком Тимом Медоузом. В самом начале игры им задавали простые вопросы. В частности, Кауфману нужно было назвать несколько людей с фамилией Обама. Однако вместо того, чтобы вспомнить имена Барак или Мишель, игрок произнес фамилию террориста, устроившего теракты 11 сентября 2001 года, пишет lenta.ru.

За правильный ответ на вопрос Кауфман мог получить 50 тысяч долларов, однако из-за неверного ответа его выигрыш составил всего 8,5 тысячи долларов. Позднее историю неудачи мужчина рассказал на своей странице в Twitter.

"Вот что мой мозг решил. Кто ассоциируется с Обамой? Кого он убил? Что звучит, как Обама? Итак, теперь у вас есть этот вирусный ролик. Безумно смешной ролик. Было бы еще смешнее, если его героем был не я", — написал Кауфман.

Как рассказал герой передачи, за две недели до записи выпуска у него родился сын. Мужчина очень устал, к тому же он волновался, потому что хотел выиграть крупную сумму на воспитание ребенка.

