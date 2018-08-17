Тревожная статистика: врачи все чаще находят рак кожи у жителей Молдовы

Случаев заболевания раком кожи за последние пять лет удвоилось. В 2012 было поставлено 600 таких диагнозов, а в 2017 - почти 1200. За первые шесть месяцев текущего года это онкологическое заболевание обнаружили почти у 600 человек.

По данным статистики, почти 80 процентов пациентов обращаются к врачу на поздних стадиях заболевания.

"Если десять лет назад таких пациентов было 500-600, то теперь каждый год их около тысячи. Мы видим, что за последние 5-6 лет такиех случаев стало вдвое больше", - рассказал завотделением Онкоинститута Виктор Чуперкэ.

Врачи говорят, что любое новообразование или долго незаживающая ранка могут свидетельствовать о возможном раке коже. Чаще всего заболевание проявляется после длительного нахождения на солнце.

"Число обращений после летнего сезона увеличивается примерно на 30%. Онкологические патологии в этот период выявляются чаще, чем весной или зимой", - отметила онколог Мария Сыргий.

Дерматологи советуют меньше находится на солнце, а во время загара использовать защитные крема.

"Людям у которых много родинок, загар противопоказан. Родинки нужно заклеивать пластырем", - сказала дерматолог Вероника Выздоагэ.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет число случаев рака кожи в мире возросло на 200 процентов.