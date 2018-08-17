США угрожают Турции новыми санкциями из-за ареста пастора

Власти США могут ввести в отношении Турции новые санкции, если та не освободит из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона. Об этом министр финансов США Стивен Мнучин заявил на заседании кабинета министров в Вашингтоне в четверг, 16 августа. Накануне суд в Измире отказался освободить пастора.

В начале августа США в связи с конфликтом по поводу содержания пастора под домашним арестом ввели санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Ранее с требованием освободить Брансона выступил президент США Дональд Трамп.

50-летний евангелический пастор Эндрю Брансон был арестован в октябре 2016 года. Анкара обвиняет его в шпионаже, участии в планировании госпереворота и поддержке Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией, передает dw.com.

Брансон, которому грозит до 35 лет лишения свободы, отвергает обвинения. В конце июля суд в Измире решил отложить заседание по делу пастора, а сам Брансон по состоянию здоровья был переведен под домашний арест.