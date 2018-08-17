Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировали в центре Италии

В центрально-итальянской провинции Молизе произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщает агентство ANSA.

Толчки были зафиксированы накануне вечером - в 20.19. Эпицентр землетрясения пришелся на окрестности города Монтельфичоне в провинции Кампобассо.

"Жители области Молизе должны как можно быстрее успокоиться, потому что, несмотря на обоснованные опасения, есть лишь незначительные повреждения и трещины, но никто не пострадал", - сказал глава региона Донато Тома, добавив, что соответствующие службы в любой момент готовы прийти на помощь.

Вместе с тем отмечается, что толчки были достаточно ощутимыми. Также землетрясение ощущалось и в муниципалитете Риети, который пострадал от разрушительных землетрясений 2016 года, передает korrespondent.net.