Число больных корью растет: заболели 86 детей, больше 60 из них госпитализированы

Число случав кори стремительно растет: 86 детей заразились, при этом 61 ребенок был госпитализирован. Такие данные представил этим утром председатель района Чадыр-Лунга. Министерство здравоохранения призывает родителей вакцинировать детей.

"Прививки - единственный эффективный метод профилактики кори. Только вакцинация может спасти ребенка от этой заразной болезни, которая может привести к последствиям, которые останутся на всю жизнь", - отметила госсекретарь в области здравоохранения Алена Сербуленко.

В ведомстве отмечают: вакцина стоит 60 леев, а лечение заболевшего корью пациента - в 120 раз дороже.

"Правительство обеспечило наличие качественных вакцин, одобренных ВОЗ, для населения. Один пациент с корью обходится в 5-7 тысяч леев. Почему государству приходится платить в десятки раз больше за болезнь, которую можно предотвратить простой прививкой", - отметила Алена Сербуленко.

До начала нового учебного года семейные врачи проверят всех детей, чтобы ни один заболевший ребенок не пришел в школу или детсад.