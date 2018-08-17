Хозяйка нашла в доме спящего вора

В Сургуте полиция поймала рецидивиста на месте преступления — вор уснул на чужой даче во время очередной кражи. Об этом в пятницу, 17 августа, сообщила пресс-служба управления МВД по ХМАО.

В дежурную часть обратилась 24-летняя местная жительница. Девушка сообщила, что на своей даче она обнаружила неизвестного ей спящего мужчину и разбитое стекло в доме. Незамедлительно на место происшествия были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа, пишет lenta.ru.

Установлено, что накануне 35-летний местный житель разбил окно и залез в дом, откуда похитил телевизор и несколько удочек. На вырученные деньги мужчина купил алкоголь. Потом он решил вернуться в тот же дом за новой добычей, но уснул прямо там.

Возбуждено уголовное дело, задержанного взяли под стражу. Подозреваемый нигде на работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.