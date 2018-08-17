Минойская (или крито-минойская) цивилизация существовала на Крите между 2 700 и 1 400 годами до н.э. Она отличалась развитой культурой и архитектурой, однако внезапно погибла и была завоевана греками. Ученые считают, что причиной гибели цивилизации было извержение вулкана на Санторини, но долгое время точная датировка этого события представляла проблему.

Ученые из Аризоны предприняли необычную попытку датировать события — по древесным кольцам, передает Моя планета.

"В рамках нашего исследования мы хотим улучшить понимание того, когда происходили те или иные события. Если нам удастся точно привязать извержение вулкана к определенной дате, это позволить датировать и другие события", - рассказала сотрудница лаборатории Шарлот Пирсон.

Археологические находки говорят в пользу промежутка между 1570 и 1500 года до н.э., сообщает британская Metro.