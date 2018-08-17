Космонавты засняли северное сияние с борта МКС

Немецкий ученые и астронавт Александр Герст, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал фотографии северного сияния, сделанные над планетой.

Помимо своей невероятной красоты северное сияние интересует ученых. Оно представляет собой взаимодействие магнитного поля Земли с заряженными частицами солнечного ветра. Сияние проявляется особенно сильно во время массированных выбросов энергии с Солнца.

В древности северное сияние часто связывалось с различными катаклизмами и точно не предвещало ничего хорошего. Считается, что они негативно сказываются на самочувствии людей, способствуют обострению хронических заболеваний. Кроме того, массированные потоки частиц могут выводить из строя приборы, отмечает Моя планета.