Девушка нашла оригинальный способ отвадить извращенца в соцсетях

Девушка под ником rockpapermeow рассказала, как ей удалось отвадить от себя извращенца в соцсетях. История опубликована на имиджборде Imgur.

Rockpapermeow заявила, что несколько недель назад ночью ей начали приходить короткие сообщения от незнакомца по имени Крис в Facebook. Мужчина несколько раз написал «Эй», но не дождался ответа, поэтому назвал девушку сучкой и отправил ей фотографию своего полового органа, пишет lenta.ru.

Впервые получившая подобное послание собеседница решила поиздеваться над извращенцем. Она нашла на его странице фотографии с родителями, а затем увидела профиль его мамы. Девушка сделала скриншот и спросила у Криса, хочет ли он, чтобы родственница узнала о его поведении.

Мужчина ответил «нет», извинился перед rockpapermeow и попрощался с ней. Сразу после этого Крис сменил имя на Facebook и заблокировал девушку.