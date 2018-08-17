Частная авиакомпания рассказала о самых сумасшедших просьбах клиентов

Частная авиакомпания NetJets рассказала о самых сумасшедших просьбах богатых клиентов. Например, один мужчина заказал самолет для свиньи-победительницы конкурса, а другой — два самолета, чтобы передвинуть дом.

Многие хотели необычный сервис для питомцев, передает Моя планета. Человек перевозил собаку из Европы в Америку и попросил остановиться посередине, чтоб песик мог подышать свежим воздухом. Другой пассажир хотел кейтеринг, включающий изысканные сэндвичи, фрукты и овощи, правда, сам не ел - всё предназначалось попугаю.

Также однажды поступал заказ на девять самолетов, декорированных в тематике Диснея, чтобы полететь большой компанией в Дисней-ленд.

А в самолете другой частной компании клиент хотел отпраздновать день рождения, и чтоб был торт со свечками. Но открытый огонь не разрешен в воздухе, если нет пожарного, поэтому пришлось взять и его на борт.

Зачастую люди даже не летали, а отправляли на самолетах дизайнерские сумки, вино, питомцев, забытый в другой стране мобильник и даже ужин, приготовленный шефом Мишлен.