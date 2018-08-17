Археологи Йоркского университета в Великобритании выяснили, что древние египтяне изобрели мумификацию задолго до начала правления фараонов (первая династия начала править в 3120 году до нашей эры), что гораздо раньше, чем считали ученые. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи проанализировали мумию S. 293 (RCGE 16550), возраст которой составляет 5500-5700 лет. В начале XX века человеческие останки были куплены итальянским египтологом и директором музея в Турине Эрнесто Скьяпарелли, однако мумия продавалась без сопроводительных документов, и ее происхождение оставалось неизвестным. Считалось, что тело мумифицировалось естественным образом из-за жаркого, сухого воздуха пустыни, передает lenta.ru.
Однако в 2014 году археологи заметили, что на ткани, в которую была обернута мумия, имеются следы химических веществ, применяющихся для бальзамирования. В новом исследовании специалисты провели радиоуглеродное датирование тканей, а также химический анализ тканей с помощью масс-спектрометрии, которая позволяет идентифицировать молекулы.
Результаты подтвердили наличие бальзамирующего вещества, которое было изготовлено из растительного масла, древесного бальзама, смолы хвойного дерева, камеди. Кроме того, были найдены следы антибактериальных средств, препятствующих гниению мумии. Также удалось подтвердить, что тело, принадлежащее мужчине 20-30 лет, подверглось мумификации около 3600 года до нашей эры. Это на 1500 лет раньше, чем первоначально установленное время появления практики сохранения тела.
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