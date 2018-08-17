Мужчина умолял полицию найти пропавшую жену и дочек, которых сам же убил

Крис Уоттс рассказывал журналистам, что в понедельник, 13 августа, Шеннан перестала отвечать на его телефонные звонки и не появилась на приёме у врача, к которому была записана.

"Шеннан, Белла, Селеста, если вы здесь, просто возвращайтесь. Если их кто-то похитил, пожалуйста, просто верните их. Мне просто нужно увидеть их всех. Мне нужно снова увидеть всех. Без них этот дом пуст. Пожалуйста, верните их".

Выступая по местному телевидению, мужчина призвал полицейских и общественность принять участие в поиске жены и маленьких дочек. В интервью он назвал их своей жизнью и сказал, что их улыбки освещают его путь. Никому и в голову не могло прийти, что случилось с семьёй Криса на самом деле.

Как удалось выяснить полиции, мужчина сам убил жену и дочерей прямо в общем доме, а затем вывез их тела в мешках для мусора. После ареста Крис признался в содеянном, но отказался показать, где находятся останки жертв. Он рассказал, что в день убийства они с женой крупно поссорились, что и толкнуло его на преступление, пишет life.ru.

Теперь мужчине предъявлено обвинение в тройном убийстве и попытке ввести следствие в заблуждение. Какое наказание ему грозит, пока не известно.