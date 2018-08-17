Один из ярых сторонников Платформы ДА о Нэстасе: вы - ноль, тянущий партию на дно

Аурел Букуряну, один из главных и самых активных участников всех протестов в центре столицы, организованных в 2015 Платформой Достоинство и правда критикует лидера ППДП Андрея Нэстасе.

В своей публикации на Facebook Букуряну пишет, что Нэстасе не имеет никакого морального права называть себя «народным лидером» после того как «предал» своих сторонников. «Перед тем, как звать людей на улице и называть себя представителем народа Молдовы, Вам следует задаться вопросом, достойны ли Вы этого»,- пишет Аурел Букуряну. «Вы не спасители Родины, Вы - Иуда, даже Гимпу достойнее Вас. Он не использовал людей в качестве пушечного мяса. Поэтому мой Вам совет, Андрей Нэстасе: Уходите из политики, оставьте руководство партией незапятнанным людям. Вы - ноль, тянущий партию ко дну»,- добавил Аурел Букуряну.

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