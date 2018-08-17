Названы чаще всего забываемые вещи в такси

Жители московского региона рассказали, какие вещи чаще всего забывают в такси. Своеобразный рейтинг возглавили мобильные телефоны (36%), аксессуары (30%) и зонты (27%).Об этом сообщил сайт RT.

Мужчины чаще всего забывают гаджеты, а женщины — зонты и аксессуары. Также пассажиры теряют паспорта (8%) и другие документы, а также букеты, передает 360tv.

Лишь 5% опрошенных признались, что забывают чемоданы. В список вошли верхняя одежда, пакеты с покупками, кошельки и ключи.

Результаты исследования показали, что 77% респондентов хотя бы раз в жизни забывали что-то в машине. Причем самыми невнимательными оказались мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.

Специалисты выяснили, что рассеянных мужчин чуть больше, чем представительниц прекрасного пола: 80% и 75% соответственно.