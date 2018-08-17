Полная антисанитария: туристов в Испании поят коктейлями, сделанными в туалетах

Испанская полиция обнаружила в канализационных люках тайники уличных торговцев, продающих туристам прохладительные напитки. Об этом сообщила британская Daily Mail.

Полицейские нашли бутылки с алкоголем, лед и соломинки. Им также стало известно, что напитки зачастую смешиваются на грязных поверхностях, и даже в общественных туалетах. Фрукты нечистоплотные торговцы моют в пляжных душах, передает 360tv.

При этом средняя цена такого коктейля якобы "приготовленного в соседнем заведении", составляет 5,5 евро.