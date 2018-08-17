В Конго свыше 500 человек получили вакцину от Эболы

Свыше 500 человек получили вакцину от смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Свыше 500 человек получили вакцинацию, включая контакты заболевших и врачей в Бени и Мангине… Мы не знаем, сколько цепочек передачи вируса было определено. Мы ожидаем, что будет больше случаев, которые проявятся вследствие ранних заражений", — сказал он.

По данным ВОЗ, в настоящий момент насчитывается 78 подтвержденных и предположительных случаев Эболы, включая 44 смерти, передает РИА Новости.

Язаревич отметил, до сих пор работа ВОЗ проходила в городе Мангина, поэтому сотрудники прока не пользовались услугами военных эскортов, чтобы попасть в зоны, где идет вооруженное противостояние.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что ВОЗ начала проводить вакцинацию работников здравоохранения, среди которых более 200 человек уже получили вакцину. Если количество заражений среди медработников в Мангине возрастет, организация рассматривает возможность вакцинации всего населения города, которое составляет 1200 человек.

Для борьбы с вирусом страна начала применять экспериментальный препарат mAB114. Генеральный директор ВОЗ отметил, что вакцину с использованием препарата получили уже пять человек, все они чувствуют себя хорошо.

Как сообщила ранее в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Россия готова при необходимости оказать помощь ДР Конго в борьбе с лихорадкой Эбола.