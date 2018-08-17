Под обрушившимся мостом в Генуе произошло возгорание

Небольшое возгорание произошло утром на одном из складов, расположенном под обрушившимся автомобильным мостом в итальянской Генуе, сообщили представители пожарных, работающие на месте катастрофы.

Пожар вспыхнул во время работ по расчистке завалов. Его предварительной причиной называют искры от распила стальных конструкций. Ситуация находится под контролем, возгорание было оперативно потушено, заверяют пожарные. В результате инцидента никто не пострадал — помещение было эвакуировано в день обрушения 14 августа, пишет РИА Новости.

Поисково-спасательные работы в районе моста продолжились минувшей ночью. Они ведутся при помощи экскаваторов и отбойных молотков для разбора крупных бетонных блоков.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник около полудня на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В четверг премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших составляет 38 человек, 15 граждан получили ранения, без вести пропавшими считаются 10 человек.

Государственные похороны погибших состоятся в Генуе в субботу. В этот день в Италии будет объявлен национальный траур.