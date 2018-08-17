Брат Лионеля Месси признан виновным в хранении оружия

Суд Аргентины признал виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия брата аргентинского нападающего футбольного клуба "Барселона" Лионеля Месси Матиаса.

Как сообщает ТАСС, суд Росарио приговорил Матиаса Месси к двум с половиной годам лишения свободы условно. В рамках сделки с прокуратурой вместо тюрьмы он будет привлечен к общественным работам. При этом в течение срока ему будет запрещено покидать Аргентину.

Он был задержан с оружием 30 ноября 2017 года. Полиция обнаружила раненного Матиаса в окровавленной лодке с незарегистрированным оружием, передает Вести.ру.