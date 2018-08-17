Совпадение?! Девичья фамилия супруги Россиана Василой - Платон, точно как у его коллеги по школе КГБ Вячеслава Платона

В расследовании, проведенном проектом Zeppelin Investigation, есть документ, который демонстрирует, что девичья фамилия супруги Россиана Василой Дины — Платон. Совпадение это или нет, но фамилия точно совпадает с фамилией рейдера номер один в СНГ Вячеслава Платона, который был не только одноклассником гражданского активиста в средней школе Каушан, но и коллегой по школе КГБ, как показывает расследование Zeppelin.

Еще одним совпадением является успешная карьера в пограничной службе Россиана Василой одновременно с политическим восхождением и ростом влияния Вячеслава Платона в политической среде Молдовы.

В 1994 году Вячеслав Платон в качестве вице-председателя Moldinconbank и InvestPrivatBank становится приближенным премьер-министра пророссийской ориентации Андрея Сангели. Именно в том году новоиспеченного выпускника Высшей пограничной школы Москвы при ФСБ Россиан Василой министр национальной безопасности назначает на должность заместителя главы пограничной охраны номер 21 — цифра совпадает с возрастом двух однокурсников.

В 1996 году министр национальной безопасности повышает в звании Василой, который становится старшим лейтенантом. В 1998 году Россиан Васлией указом министра национальной безопасности получает звание капитана и одновременно повышение по службе, будучи назначенным начальником пограничной охраны номер 17 на Пруте, направление Леова, Точень. В этот же год Вячеслав Платон становится муниципальным советником по спискам Демократической Аграрной Партии.

По какому-то другому совпадению, проблемы 2005 года Вячеслава Платона, когда он вынужден был бежать на некоторое время в Киев, означают и проблемы Россиана Василой, который сразу же переводится с руководящей должности в Службу человеческих ресурсов Пограничной службы. А после возвращения Платона в страну Россиан Василой получает звание подполковника и моментально становится главой Аппарата генерального директора Пограничной службы.

После того, как коммунисты покинули власть в 2009 году, Василоя снова переводят в Управление человеческих ресурсов, но сразу после того, как Платон становится депутатом от Альянса «Наша Молдова», нынешний эксперт по проблемам безопасности IDIS Viitorul снова становится главой Аппарата гендиректора Пограничной службы, который в рамках АЕИ отошел ЛДПМ Влада Филата.

В 2012 году ведомство по пограничному контролю Молдовы уходит от советского прошлого и реформируется по европейской модели. Создается Пограничная полиция в рамках МВД. Россиан Василой упоминается как «переведенный в резерв».

В том году Вячеслав Платон снова участвует в «решении проблем» своего товарища и коллеги по ФСБ. Он снова приходит к Владу Филату, который посредством министра внутренних дел Дорина Речана назначает уже полковника Россиана Василой заместителем главы Управления пограничной полиции. Это стало его самой высокой должностью.

Цепочка совпадений заканчивается в 2013 году, когда у Вячеслава Платона начинаются серьезные проблемы. Генпрокуратура начинает уголовное дело по «российскому ландромату». Вячеслав Платон снова бежит в Киев. Россиан Василой подает в отставку по собственному желанию с должности замглавы Пограничной службы. После 23-летней карьеры в пограничной службе он получает новую задачу от Москвы по внедрение в гражданское общество.