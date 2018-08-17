Британец сделал предложение своей девушке с помощью кукурузного поля. ВИДЕО

Оригинальное предложение руки и сердца придумал для своей любимой 28-летний лондонец Варун Банот. Для того, чтобы сделать его незабываемым и уж точно не быть отвергнутым, он повез ее на кукурузное поле. Историей поделилось издание BoredPanda.

В этот день он предложил своей девушке Анише отметить ее день рождения прогулкой на вертолете. Аниша, помимо Варуна, влюбленная еще и в научную фантастику с космосом, была убеждена, что он хочет покатать ее над обсерваторией Джодрелл-Бэнк. Она находится в сельской местности графства Чешир на северо-западе Англии, передает 360tv.

Каково же было ее удивление, когда, пролетая над одним из кукурузных полей, она увидела надпись "Выйдешь за меня?". После этого она получила в подарок обручальное кольцо. Судя по ее счастливой реакции и информации со страницы Варуна в Facebook, предложение было принято.