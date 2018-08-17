Игра про бомжей собирает деньги на помощь бездомным

Многие игровые разработчики стараются с помощью своих проектов делать мир лучше, и грядущая игра Change - один из ярких примеров. Это симулятор бомжа в котором вам нужно выжить на улицах мегаполиса, и часть дохода от игры пойдёт в фонд помощи бездомным.

Cоздатели Change не собираются шутить на тему обездоленности и относятся к этой проблеме максимально серьёзно: Change будет довольно мрачной, в которой вашему герою и его псу предстоит выживать на улицах процедурно сгенерированного города, справляться с тяготами такой жизни и искать способы улучшить своё положение, пишет gmbox.ru.

По словам трёх разработчиков из студии Delve, каждый из них и сам в какой-то момент жизни едва не оказывался на улице, а потому они решили попробовать привлечь внимание людей к проблеме бездомности с помощью видеоигр. Помогать будут не только идеологически, но и материально: 20% продаж от Change будут переведены в Crisis, благотворительный фонд помощи бездомным.



Change выйдет в раннем доступе в Steam 18 сентября, а позже разработчики рассчитывают также выпустить игру на iOS и Android.