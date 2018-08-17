СМИ: Россиянам хотят выдавать одобренные ФСБ "симки"

Минкомсвязь собирается внедрить системы криптографической защиты российского производства. А для этого перевести всех россиян на сертифицированные ФСБ сим-карты. При этом каждые 15 месяцев симки придется менять на новые.

Сотовые операторы уже подсчитали затраты. Это не менее 5 миллиардов рублей, сообщает газета "КоммерсантЪ". Иностранные сим-карты могут угрожать безопасности россиян, считают в Минкомсвязи. А потому вместо них россиянам предложат позволяющие идентифицировать абонентов с использованием шифрования российские симки. Это предусматривает и так называемый "закон Яровой" с антитеррористическими поправками.

В России сейчас на руках у 145-миллионного населения находится 260 миллионов сим-карт. На уже выданные сим-карты требование приказа Минкомсвязи распространяться не будут. Но с 1 июля 2018 года купленные с рук симки операторы по решению Роскомнадзора блокируют, передает Вести.ру.

15 августа направленный в Минюст законопроект об идентификации пользователей мобильных телефонов был отправлен на доработку после положительного отзыва со стороны Минэкономики.

Сейчас на оборудовании сотовых операторов работают системы безопасности и криптографические алгоритмы иностранного производства. Российских систем в этой области пока нет. Только разработка выхода из такого положения займет не менее 10-11 месяцев.