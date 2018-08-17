Вспышка кори в Молдове. Чем опасно заболевание?

Корь - вирусное заболевание, способное вызвать серьезные осложнения. Такие как бронхит, пневмония, инфекция легких и головного мозга, энцефалит. Передается вирус воздушно-капельным путем. Симптомы заражения: сыпь по всему телу, кашель, высокая температура, выделения из носа и глаз.

Инкубационный период длится от восьми до 12-и дней. Хотя иногда может достигать почти трех недель.

Наиболее уязвимы перед этим вирусом дети младше пяти лет и взрослые старше 20-ти. Каждый четвертый заболевший корью нуждается в госпитализации, а для одного из тысячи болезнь смертельна.

В Румынии за последние два года зарегистрировано почти 15 тысяч случаев кори. 59 заболевших скончались. В Украине в этом году уже насчитывается почти 29 тысяч заразившихся. Летальных исходов 13. Чаще всего корь регистрируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Винницкой и Киевской областях.

Рост заболеваемости корью наблюдается также во Франции, Грузии, Греции, Италии, Сербии, Германии и Хорватии.