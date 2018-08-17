Платон хочет лишить Молдовы еще 50 млн долларов

Энергетическая компания Украины потребовала в среду 15 августа через суд США возобновить процесс, в котором планирует подтвердить арбитраж на почти 50 млн долларов против Республики Молдова на основании одного из соглашение по энергетическим поставкам, пишет mold-street.md.

Произошло это спустя более четырех месяцев, как Кассационная палата Парижа - высшая инстанция Франции, восстановила решение о том, что Молдова обязана выплатить предполагаемый долг за закупленную электроэнергию в конце 90-ых.

Деньги должна была выплатить украинская фирма, связанная с рядом компаний Российского ландромата и с молдавским банкиром с сомнительной репутацией - Вячеславом Платоном, согласно одному из расследований Rise Moldova. Речь идет о Komstroy LLC, которая ранее объединилась с Energoalians LLC - фирмой, инициировавшей арбитраж после того, как Молдова проиграла процессы.

В октябре 2013 трибунал Коммерческого арбитража ad-hoc постановил, что Республика Молдова должна выплатить компании Energoalians 600 млн леев (около 46,5 млн долларов по курсу обмена валют на тот момент), из которых 195 млн являются непосредственно долгом, а остальная сумма - пеня за опаздание и судебные издержки.